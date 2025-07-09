Український захисник Максим Таловєров розповів про розмову з Хосепом Гвардіолою після матчу Кубка Англії між Плімутом і Манчестер Сіті у березні.

Це ще один незабутній момент. Мені також цікаво, чому він вирішив підійти саме до мене, але відчуття були неймовірні. Я навіть не чекав, і коли побачив, що він іде в моєму напрямку, щоб сказати пару слів, був вражений. Було дуже приємно поспілкуватися з таким професіоналом, як він. Я вважаю його одним із найкращих, якщо не найкращим тренером в історії футболу. Він сказав дещо про мою гру, похвалив і дав пораду, але я хотів би залишити його слова лише в своїй голові — поділився Максим Таловєров після спілкування з Хосепом Гвардіолою.

Нагадаємо, український центральний захисник Таловєров офіційно став гравцем англійського Сток Сіті. Про угоду на три роки оголосили 5 липня: Максим перейшов до клубу з Чемпіоншипу з Плімута.