Аканджі перейде з Манчестер Сіті до Мілана
Перемовини проходять успішно
близько 1 години тому
Мануель Аканджі / фото - Getty
Захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі може перейти до Мілана. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, сторони ведуть переговори щодо трансферу 30-річного швейцарського футболіста, і вони проходять успішно. Подальший розвиток ситуації залежатиме від рішення самого гравця та остаточної домовленості між клубами.
Водночас Мілан також слідкує за ситуацією з оборонцем Арсенала Якубом Ківіором, за якого Порту запропонував 26 мільйонів євро.
Також стало відомо, що до Мілана може перейти український форвард Артем Довбик.