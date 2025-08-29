Захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі може перейти до Мілана. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони ведуть переговори щодо трансферу 30-річного швейцарського футболіста, і вони проходять успішно. Подальший розвиток ситуації залежатиме від рішення самого гравця та остаточної домовленості між клубами.

Водночас Мілан також слідкує за ситуацією з оборонцем Арсенала Якубом Ківіором, за якого Порту запропонував 26 мільйонів євро.

Також стало відомо, що до Мілана може перейти український форвард Артем Довбик.