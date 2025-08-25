Головний тренер Челсі Енцо Мареска розповів про стан здоров'я атакувального півзахисника Коула Палмера, через який він пропустив матч із Вест Хемом. Наставник підтвердив, що гравець уже деякий час стикається з проблемами паху.

«Коул відчув біль на розминці перед грою, тому ми вирішили не ризикувати, щоб не стало гірше. Він має проблеми з м'язами паху. Він не був готовий на 100 відсотків ще перед грою проти Крістал Пелас, проте тоді таки вийшов на поле заради команди та наших уболівальників», — пояснив Мареска.

Нагадаємо, що в другому турі АПЛ Челсі здобув розгромну перемогу над Вест Хемом.