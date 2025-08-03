Павло Василенко

Манчестер Юнайтед готовий заплатити Барселоні 70 мільйонів євро за одного зі своїх найкращих гравців, Ферміна Лопеса. Повідомляється, що каталонці готові продати півзахисника, незважаючи на його вражаючий сезон, щоб підписати нових гравців Маркуса Рашфорда та Жоана Гарсію.

Головний тренер Барселони Хансі Флік має багато варіантів у півзахисті, а очікується, що Рафінья часто гратиме на позиції №10, щоб дати Рашфорду більше хвилин на фланзі. Марк Берналь також повертається після тривалої перерви через травму.

Гроші від продажу Ферміна Лопеса являтимуть собою чистий прибуток для Барселони, що допомогло б клубу повернутися до правила 1-1. З цієї ж причини каталонці також готові попрощатися з Марко Касадо, який виявив інтерес до мадридського Атлетіко.

22-річний Лопес минулого сезону зіграв за Барселону 46 матчів, забив вісім голів і віддав десять результативних передач.