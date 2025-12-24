Манчестер Юнайтед справді робив активні кроки для підписання вінгера Борнмута Антуана Семеньйо, проте клуб не захотів виходити за межі своєї чинної зарплатної політики. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

За даними джерела, манкуніанці запропонували футболісту конкурентні умови, розуміючи при цьому, що за 25-річного гравця також борються Манчестер Сіті та Челсі, який підключився до переговорів пізніше. Фінансові пропозиції всіх зацікавлених клубів були приблизно одному рівні, але Юнайтед принципово відмовився збільшувати оклад, щоб перевершити конкурентів.

Для ганця ключовим фактором став спортивний проект та перспективи розвитку, а не розмір контракту. Також наголошується, що Ліверпуль ще у листопаді відмовився від ідеї трансферу Семеньйо після попередніх контактів. Навіть травма Александера Ісаака не змусила мерсисайдців повернутися до кандидатури вінгера у грудні.

У нинішньому сезоні Антуан Семеньо провів 17 матчів у всіх турнірах, відзначившись вісьмома забитими м'ячами та трьома результативними передачами.

