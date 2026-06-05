Павло Василенко

Манчестер Юнайтед призупинив переговори щодо контракту з Бруну Фернандешом. Однак це не означає, що гравець піде. The Mirror припускає, що це пов'язано з чемпіонатом світу. «Червоні дияволи» планують продовжити контракт свого капітана після турніру.

Минулого сезону Манчестер Юнайтед досяг свого найкращого результату в Прем'єр-лізі з 2023 року. Як і тоді, вони посіли третє місце в турнірній таблиці. Це означає, що вони повернулися у Лігу чемпіонів після дворічної перерви. Кваліфікація до європейських змагань означає, що клубу потрібне підсилення, а також утримання його найбільших зірок.

Одним із гравців, чий контракт закінчується в червні 2027 року, є Бруну Фернандеш. Португалець, безсумнівно, є найбільшою зіркою, а також лідером і капітаном команди. Його майбутнє пов'язують з переходом до іншого клубу, але такий сценарій можна виключити. Згідно з останніми повідомленнями, півзахисник майже напевно залишиться на «Олд Траффорд».

Згідно з повідомленнями The Mirror, переговори щодо нового контракту відбулися, але були призупинені. Однак це не пов'язано з відсутністю домовленості. Гравець хоче повністю зосередитися на майбутньому чемпіонаті світу. Лише після турніру сторони сядуть за стіл подальших переговорів. «Червоні дияволи» готові запропонувати йому довгостроковий контракт зі значним підвищенням зарплати. Бруну Фернандеш висловив бажання продовжити грати за Манчестер Юнайтед і залишитися на «Олд Траффорд» на найближчі роки.

Фернандеш перейшов до Манчестер Юнайтед зі Спортінга взимку 2020 року. Він зіграв за манкуніанців 327 матчів, забив 107 голів і віддав 108 результативних передач.