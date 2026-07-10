Павло Василенко

Астон Вілла розглядає можливість підписання українського воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна під час літнього трансферного вікна, повідомляє Х-акаунт Transfer Intel.

Представники англійського клубу вже провели перший контакт із оточенням 23-річного голкіпера щодо можливого переходу.

Зазначається, що Анатолій Трубін залишається одним із пріоритетних варіантів для Астон Вілли, яка хоче посилити конкуренцію на позиції воротаря перед стартом нового сезону.

Англійський клуб стежить за ситуацією навколо українця та вже розпочав попередні переговори з його представниками. Однак наразі невідомо, чи готує Вілла офіційну пропозицію Бенфіці.

голкіпер збірної України має чинний контракт із Бенфікою до 30 червня 2028 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 25 мільйонів євро.

У сезоні 2025/26 Анатолій Трубін провів 50 матчів за Бенфіку в усіх турнірах. Українець пропустив 43 м’ячі, 21 раз залишав свої ворота «сухими» та відзначився голом у матчі проти Реалу в Лізі чемпіонів.