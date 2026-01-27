Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання нападника Евертона Ільмана Ндіайє. Англійський гранд має серйозний інтерес до 25-річного футболіста та прагне завершити потенційний трансфер ще до закриття січневого трансферного вікна.

За інформацією журналіста TEAMtalk Діна Джонса, у клубі з Олд Траффорд бачать у сенегальському форварді варіант для посилення атакувальної лінії вже в найближчий час.

Ільман Ндіайє приєднався до Евертона влітку 2024 року, перейшовши з Марселя за 18 мільйонів євро. Його чинний контракт із мерсисайдським клубом діє до 30 червня 2029 року.

У поточному сезоні нападник провів за ірисок 19 матчів у всіх турнірах, відзначившись чотирма забитими м’ячами та двома результативними передачами. За даними порталу Transfermarkt, трансферна вартість Ндіайє оцінюється у 45 мільйонів євро.

Свій наступний матч в АПЛ Манчестер Юнайтед проведе проти Фулгема 1 лютого, в неділю. Початок зустрічі о 16:00.