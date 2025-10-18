Павло Василенко

Манчестер Юнайтед готується до активного зимового трансферного вікна. Клуб з «Олд Траффорд» прагне зміцнити склад, щоб гарантувати собі місце в Лізі чемпіонів, і одним із головних пріоритетів стала позиція воротаря.

Як повідомляє TransferNewsLive, у центрі уваги опинився Марка-Андре тер Штеген – голкіпер Барселони та збірної Німеччини.

Поточний сезон викликав занепокоєння у керівництва Манчестер Юнайтед. Алтай Байїндир не виправдав очікувань, пропустивши 11 м’ячів у шести матчах АПЛ, а молодий Сенне Ламменс поки розглядається лише як варіант на майбутнє.

Тому «червоні дияволи» шукають досвідченого воротаря, який одразу підсилить команду.

Тер Штеген, який зараз відновлюється після операції на спині, може стати ідеальним варіантом.

Журналіст Флоріан Плеттенберг повідомив, що німець ще не визначився зі своїм майбутнім, але в Барселоні з’явилася серйозна конкуренція: за місце в основі борються Жоан Гарсія та Войцех Щенсни.

Якщо тер Штеген хоче потрапити до заявки Німеччини на ЧС-2026, йому потрібна стабільна ігрова практика – і варіант з Англійською Прем’єр-лігою виглядає дедалі привабливішим.