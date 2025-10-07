Павло Василенко

Майбутнє Марка-Андре тер Штегена стало однією з найзагадковіших тем зимового трансферного вікна. Німецький воротар, капітан і символ стабільності Барселони, може невдовзі залишити «Камп Ноу».

За даними SPORT та TEAMtalk, одразу три англійські клуби – Манчестер Юнайтед, Ньюкасл та Тоттенгем – розпочали переговори з каталонцями щодо можливого трансферу гравця.

Причини ймовірного відходу зрозумілі: після травми спини тер Штеген втратив частину ігрового часу, а поява Хоана Гарсії та Войцеха Щенсни змінила звичну ієрархію у воротах. Роль німця у команді зменшилась, і він розглядає варіанти, які гарантуватимуть йому місце у старті – особливо напередодні чемпіонату світу 2026 року.

Барселона відкрита до переговорів і може погодитися на оренду з правом викупу. Для клубу це шанс зменшити зарплатне навантаження, а для воротаря – можливість довести, що він усе ще один із найкращих у світі.

В Англії ж не приховують зацікавлення:

Манчестер Юнайтед шукає досвідченого голкіпера для стабільності в обороні,

Ньюкасл потребує лідера у воротах для вирішальних матчів,

Тоттенгем розглядає зимове підсилення, аби втримати позиції у боротьбі за Лігу чемпіонів.

Попереду – кілька тижнів, які можуть змінити все. Тер Штеген стоїть на роздоріжжі між вірністю Барселоні та викликом Прем’єр-ліги. Його наступний крок може стати головною сенсацією зими.