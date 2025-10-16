Павло Василенко

Манчестер Юнайтед продовжує робити кроки у своєму плані будівництва нового стадіону «Вемблі Норт» та залишити культовий «Олд Траффорд», який востаннє ремонтувався у 2006 році.

Daily Mail опублікував подробиці про новий стадіон, який буде побудовано на ділянці, що належить компанії Freightliner, за яку Манчестер Юнайтед подав пропозицію понад 57,5 ​​мільйонів євро. Однак власники вимагали 460 мільйонів євро.

Попри величезну різницю Манчестер Юнайтед та Freightliner близькі до угоди.

Старий стадіон «Олд Траффорд», збудований у 1910 році, буде знесено, а Манчестер Юнайтед інвестує 2,4 мільярда євро у будівництво своєї нової арени.

План «червоних дияволів» полягає в будівництві футуристичного, сучасного критого стадіону з максимальною місткістю 100 000 глядачів, і вони сподіваються мати змогу відкрити його в сезоні 2030/31 років.

Сер Джим Реткліфф, співвласник Манчестер Юнайтед і найбагатша людина Британії, назвав майбутній стадіон клубу «неймовірним та культовим».

«Вемблі Норт» був спроектований відомим архітектором лордом Норманом Фостером.