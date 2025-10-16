Манчестер Юнайтед продовжить будівництво нового стадіону: мрія вартістю 2,4 мільярда євро
Британське видання повідомило подробиці
близько 2 годин тому
Манчестер Юнайтед продовжує робити кроки у своєму плані будівництва нового стадіону «Вемблі Норт» та залишити культовий «Олд Траффорд», який востаннє ремонтувався у 2006 році.
Daily Mail опублікував подробиці про новий стадіон, який буде побудовано на ділянці, що належить компанії Freightliner, за яку Манчестер Юнайтед подав пропозицію понад 57,5 мільйонів євро. Однак власники вимагали 460 мільйонів євро.
Попри величезну різницю Манчестер Юнайтед та Freightliner близькі до угоди.
Старий стадіон «Олд Траффорд», збудований у 1910 році, буде знесено, а Манчестер Юнайтед інвестує 2,4 мільярда євро у будівництво своєї нової арени.
План «червоних дияволів» полягає в будівництві футуристичного, сучасного критого стадіону з максимальною місткістю 100 000 глядачів, і вони сподіваються мати змогу відкрити його в сезоні 2030/31 років.
Сер Джим Реткліфф, співвласник Манчестер Юнайтед і найбагатша людина Британії, назвав майбутній стадіон клубу «неймовірним та культовим».
«Вемблі Норт» був спроектований відомим архітектором лордом Норманом Фостером.
