Павло Василенко

Контракт Гаррі Магуайра з Манчестер Юнайтед закінчується в середині наступного року. Плани клубу щодо досвідченого захисника вже відомі.

Магуайр приєднався до Манчестер Юнайтед влітку 2019 року. Він коштував цілий статок – Лестер Сіті отримав колосальні 87 мільйонів євро.

Доля англійця на «Олд Траффорд» була неоднозначною. Він навіть деякий час був капітаном команди, але Ерік тен Хаг позбавив його пов'язки. 32-річний гравець не завжди знаходив місце в стартовому складі.

З цих причин було підстави замислитися, чи запропонують «червоні дияволи» своєму гравцеві продовження контракту. Інсайдер Фабріціо Романо вважає, що так. За його словами, Манчестер Юнайтед задоволений грою та лідерством Магуайра.

За словами італійця, клуб вже провів переговори з представниками гравця. Очікується, що конкретні умови перебування Магуайра в Манчестері будуть обговорені найближчим часом.

Досвідчений центральний захисник провів сім матчів за Манчестер Юнайтед цього сезону, а його команда зараз посідає десяте місце в Англійській Прем'єр-лізі.