Відбувся центральний поєдинок 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Ліверпуль на Енфілді поступився Манчестер Юнайтед з рахунком 1:2.

Гості відкрили рахунок уже на 2-й хвилині – Амад Діалло видав точну передачу на Бріана Мбемо, і той відправив м'яч у сітку. У другому таймі, на 78-й хвилині, Коді Гакпо відновив рівновагу після пасу Федеріко К'єзи.

Але вирішальний гол у грі забив саме Манчестером Юнайтед. На 84-й хвилині Гаррі Магуайр скористався передачею Бруну Фернандеша та забив переможний гол, закріпивши підсумковий результат – 2:1.

Англійська Прем’єр-ліга, 8-й тур

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голи: Гакпо, 78 – Мбемо, 2, Магвайр, 84