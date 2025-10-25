У дев'ятому турі Англійської Прем'єр-ліги пройшов поєдинок між Манчестер Юнайтед та Брайтоном.

Команда з Манчестера провела впевнену зустріч, взявши контроль над грою та зумівши повести у рахунку 3:0. Проте наприкінці гості зуміли скоротити відставання — на 74-й хвилині Уелбек реалізував штрафний удар, а вже потім Костоулас забив другий м'яч. Проте на 90+6-й хвилині Мбемо оформив дубль та остаточно закріпив перемогу господарів.

Завдяки цій перемозі Манчестер Юнайтед набрав 16 очок та піднявся на четверте місце у турнірній таблиці. Брайтон маючи 12 балів, розташувався на дванадцятій позиції.

Чемпіонат Англії. 9-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 4:2

Голи: Кунья, 24, Каземіро, 34, Мбемо, 61, 90+6 – Уелбек, 74, Костоулас, 90+2