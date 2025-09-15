Павло Василенко

Результати показують, що робота Рубена Аморіма в Манчестер Юнайтед поки що була повним провалом. Вчора команда розгромно програла Манчестер Сіті з рахунком 0:3 у міському дербі, з яким менеджер зазнав ще однієї невдачі.

Португалець очолив «червоних дияволів» 24 листопада 2024 року і наразі провів на чолі команди 31 матч в Англійській Прем'єр-лізі. Якщо врахувати результати всіх команд, які були в еліті з цієї дати – тобто 17 команд – то Манчестер Юнайтед посідає останнє місце з 31 очком. За цей час Аморім виграв лише 8 матчів, а різниця м'ячів команди становить мінус 13, зазначає The Sun.

Тоттенгем також має 31 очко, але з кращою різницею м'ячів – мінус 4. Вище них знаходяться команди без особливих претензій, такі як Фулгем, Вулвергемптон і Вест Гем.

Лідером є чемпіон минулого сезону Ліверпуль (68 очок), за ним йдуть Арсенал (64 очки) та Челсі (58 очок).