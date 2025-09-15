Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував поразку у дербі з Манчестер Сіті та відповів на критику щодо стилю гри команди.

Я не маю наміру змінювати свою філософію. Якщо керівництво клубу хоче іншого підходу, їм доведеться звернутися до іншого тренера. Я гратиму у свій футбол, доки сам не вважатиму за потрібне щось змінити.

Я розумію всі запитання до мене і приймаю факт, що в Юнайтед очікують інших результатів. Є багато подій, про які ви навіть не здогадуєтеся. Це нормально, що вболівальники втрачають віру, але я не згоден із твердженням, що ми не стали сильнішими. Ми додали, просто результати цього не відображають.

Хочу сказати наступне: я віддам усі сили. Решта не залежить від мене. Я страждаю навіть більше за вболівальників, – цитує слова Аморіма ESPN.