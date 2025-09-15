Голанд прокоментував дербі Манчестер Сіті з Юнайтед: «Перемога нам була необхідна»
Норвежець оформив дубль і підняв команду на восьме місце АПЛ
близько 1 години тому
Ерлінг Голанд / фото - Манчестер Сіті
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд висловився після розгромної перемоги своєї команди над Манчестер Юнайтед у матчі 4-го туру англійської Прем’єр-ліги, який завершився з рахунком 3:0. Норвежець відзначився дублем.
Після цього результату Манчестер Сіті з шістьма очками посідає восьме місце в турнірній таблиці АПЛ. У наступному турі 21 вересня команда Хосепа Гвардіоли зіграє на виїзді проти Арсенала.
