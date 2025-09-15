Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд висловився після розгромної перемоги своєї команди над Манчестер Юнайтед у матчі 4-го туру англійської Прем’єр-ліги, який завершився з рахунком 3:0. Норвежець відзначився дублем.

Ця перемога була нам необхідна. Завжди хочеться виграти дербі, але сьогодні це було по-особливому, і я дуже радий, що у нас це вийшло. Приємно перемагати в таких матчах, але нам потрібно рухатися далі. Сьогодні ми дуже щасливі.

Після цього результату Манчестер Сіті з шістьма очками посідає восьме місце в турнірній таблиці АПЛ. У наступному турі 21 вересня команда Хосепа Гвардіоли зіграє на виїзді проти Арсенала.