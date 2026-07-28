Денис Сєдашов

61-річний Роберто Манчіні призначений головним тренером збірної Італії. Його презентація відбудеться у середу, 29 липня.

Президент Федерації футболу Італії (FIGC) Джованні Малаго прокоментував призначення:

Роберто Манчіні – новий тренер, це рішення він розділив з Клаудіо Раньєрі, який стане технічним директором та президентом команди Італії. Роберто Манчіні

FIGC обрала Манчіні після відмови від кандидатури Андреа Пірло через його співпрацю з російською букмекерською компанією. У зв'язку з цією ситуацією свої посади також залишили технічний директор Паоло Мальдіні та його радник Леонардо.

Роберто Манчіні вже очолював італійську збірну з 2018 до 2023 року та виграв із нею Євро-2020.

Мальдіні поставив ультиматум федерації. Причина – призначення Пірло головним тренером збірної Італії.