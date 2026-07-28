Павло Василенко

Андреа Пірло прокоментував ситуацію, через яку втратив шанс очолити збірну Італії. Легендарний футболіст заявив, що його співпраця з російською букмекерською компанією Fonbet мала виключно комерційний і спортивний характер, а спроби надати їй політичного підтексту є безпідставними.

Після того як стало відомо, що Пірло більше не розглядається як кандидат на посаду головного тренера «Скуадри адзурри», він опублікував заяву в Instagram.

«З поваги до інституцій, Федерації та всіх причетних людей я вирішив зберігати мовчання, але після того, як минулої ночі дізнався, що більше не є кандидатом на посаду тренера збірної Італії, вважаю за потрібне прояснити деякі моменти», – написав Пірло.

Колишній півзахисник наголосив, що його співпраця з Fonbet розпочалася під час роботи в Об'єднаних Арабських Еміратах і не має жодного політичного підтексту.

«Професійна співпраця, яка останнім часом стала предметом суперечок, виникла під час моєї роботи в ОАЕ та має виключно комерційний і спортивний характер. Надати їй політичне значення – означає приписувати мені переконання, яких я ніколи не висловлював і які мені не належать. Шкодую, що суто спортивне рішення так швидко перетворилося на публічну дискусію, де мені приписали наміри та погляди, які не є моїми», – зазначив італієць.

Саме співпраця Пірло з російською букмекерською компанією стала головною причиною гучного скандалу в італійському футболі. Через суспільний резонанс його призначення було заблоковано, а Федерація футболу Італії продовжує пошуки нового наставника національної команди.

За останньою інформацією італійських ЗМІ, головними претендентами на посаду залишаються Роберто Манчіні та Антоніо Конте.