Денис Сєдашов

19-річна українська тенісистка Єлизавета Котляр (450 WTA) успішно продовжує виступи на ґрунтовому турнірі серії WTA 125 у румунському місті Тиргу-Муреш.

Українка, яка розпочала свій шлях із кваліфікації, у першому колі основної сітки здолала італійку Далілу Спітері (341 WTA). Поєдинок тривав понад дві з половиною години. Протягом матчу Котляр реалізувала 7 із 13 брейк-поїнтів, віддавши суперниці 4 гейми на власній подачі.

Для Котляр це перша в кар'єрі перемога в основній сітці турнірів категорії WTA 125 — попередні три спроби завершувалися для неї поразками.

Перше коло

Єлизавета Котляр (Україна, Q) – Даліла Спітері (Італія) 5:7, 6:3, 6:2

У 1/8 фіналу українська тенісистка зіграє проти сербки Мії Рістіч (№224 WTA), яка на старті турніру вибила дар'ю семеністу.

Снігур стала тринадцятою українкою, яка дебютувала у топ-50 рейтингу WTA.