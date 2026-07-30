Сергій Разумовський

Роберто Манчіні офіційно представили як нового головного тренера національної збірної Італії. Про призначення повідомила пресслужба Федерації футболу Італії. Раніше цю інформацію підтвердив президент FIGC Джованні Малаго.

Тривалість угоди та фінансові умови контракту з 61-річним фахівцем наразі не розголошуються. Водночас, за даними Transfermarkt, Манчіні працюватиме зі збірною Італії щонайменше до 30 червня 2030 року.

Під час презентації нового наставника федерація також оголосила про призначення технічного директора команди. Цю посаду обійняв відомий італійський тренер Клаудіо Раньєрі, який допомагатиме у формуванні спортивної стратегії національної збірної.

Для Манчіні це буде вже другий період роботи на чолі Італії. Уперше він очолив команду у 2018 році та залишався на посаді до 2023-го. За цей час під його керівництвом італійці виграли чемпіонат Європи 2020 року, а також встановили національний рекорд, провівши 37 матчів поспіль без поразок.