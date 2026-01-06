Колишній головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував завершення співпраці з лондонським клубом.

Мій шлях у Челсі розпочався з кваліфікаційних раундів до основного етапу Ліги Конференцій. Зараз я покидаю цей клуб із миром і розумінням того, що такий престижний клуб, як Челсі, знаходиться там, де заслуговує бути.

Я хочу подякувати вболівальникам за їхню підтримку протягом останніх 18 місяців. Ця підтримка була ключовою у боротьбі за потрапляння до Ліги Чемпіонів та виграшу титулів Ліги конференцій і клубного чемпіонату світу. Наші спільні перемоги назавжди залишаться у моєму серці.

Також хочу окремо подякувати футболістам, які супроводжували мене у цій пригоді. Я бажаю тільки найкращого всім, хто розділяв зі мною успіх і буде розділяти його у майбутньому, - написав Мареска в Instagram.