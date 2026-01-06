Челсі визначив одного з пріоритетних кандидатів для підсилення складу в найближчій перспективі. За інформацією Indykaila News, лондонський клуб зацікавлений у підписанні центрального захисника Крістал Пелас Марка Гехі.

Новий тренер клубу Ліам Росеньор наполіг на розгляді кандидатури 25-річного оборонця, окресливши його як важливий елемент для посилення захисної лінії команди.

Капітан Крістал Пелас після завершення поточного сезону може отримати статус вільного агента, що суттєво підвищує його привабливість на трансферному ринку. Водночас Челсі доведеться зіткнутися з серйозною конкуренцією, адже до Марка Гехі проявляють інтерес інші провідні клуби Англії та Європи.