Енцо Мареска розлютився через поведінку нападника Ліама Делапа під час матчу Кубка англійської ліги.

Хоча його команда здобула перемогу над Вулвз, епізод із вилученням сильно зіпсував настрій наставникові. Делап, щойно відновившись після травми, зумів отримати дві жовті картки всього за сім хвилин, залишивши партнерів у меншості у вирішальний момент.

Мареска назвав дії форварда безвідповідальними та ганебними. Італійський тренер публічно розкритикував футболіста за виявлений егоїзм та зазначив, що намагався його заспокоїти одразу після першого попередження.