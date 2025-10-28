Французький захисник Мало Гюсто, який виступає за лондонський Челсі, може продовжити кар'єру в Італії. За даними Calciomercato, Ювентус виявляє інтерес до 22-річного футболіста, вартість якого оцінюється приблизно в 35 мільйонів євро.

Контракт гравця з англійським клубом розрахований до літа 2030 року.

Цього сезону Гюсто взяв участь у десяти матчах за Челсі і відзначився двома гольовими передачами. Після восьми турів туринський клуб посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А.

Перехід у Ювентус може стати для Гюсто чудовою можливістю отримувати більше ігрової практики з огляду на серйозну конкуренцію за місце в обороні Челсі.

Раніше Челсі сенсаційно поступився новачку АПЛ.