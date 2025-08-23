Головний тренер Челсі Енцо Мареска підбив підсумки стартового матчу 2 туру АПЛ проти Вест Гема (5:1). Його слова наводить football.london.

Я дуже радий і вражений, особливо з огляду на те, що ми почали не найкращим чином. Травма Коула, пропущений гол на 6-й хвилині, але ми чудово відреагували завдяки пресингу.

Ми пропустили гол через Естевана, він втратив м'яч під час розіграшу. Йому потрібно робити помилки, щоб вчитися. Але в цілому виступ був дуже хорошим. Його реакція на помилку показала, чому він опинився в Челсі.

Було видно, як команда впевнено дотримувалася плану на гру як з м'ячем, так і без нього. Гравці продовжували в тому ж дусі, і мене це дуже радує, - розповів Мареска.