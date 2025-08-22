Головний тренер Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту може залишити клуб після початку сезону, повідомляє Sky Sports.

Вважається, що у нього складні стосунки з власником клубу Евангелісом Марінакісом після того, як Форест провалили кінцівку минулого сезону, пролетівши повз Лігу чемпіонів.

Нуну в нещодавньому коментарі медіа публічно висловився, що його стосунки з Марінакісом «не ті самі», не виключив варіанту зі звільненням.

Марінакіс та керівники Ноттінгема спантеличені тим, що сказав португалець ЗМІ, але звільняти його не планують.

Також вважається малоймовірним, що Нуну піде у відставку без перспективи отримання компенсації.

Нагадаємо, Ноттінгем Форест розпочав новий сезон АПЛ з перемоги над Брентфордом (3:1).