Не пройшло і двох турів. В АПЛ наближається перша відставка тренера
Ситуація напружена
31 хвилину тому
Головний тренер Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту може залишити клуб після початку сезону, повідомляє Sky Sports.
Вважається, що у нього складні стосунки з власником клубу Евангелісом Марінакісом після того, як Форест провалили кінцівку минулого сезону, пролетівши повз Лігу чемпіонів.
Нуну в нещодавньому коментарі медіа публічно висловився, що його стосунки з Марінакісом «не ті самі», не виключив варіанту зі звільненням.
Марінакіс та керівники Ноттінгема спантеличені тим, що сказав португалець ЗМІ, але звільняти його не планують.
Також вважається малоймовірним, що Нуну піде у відставку без перспективи отримання компенсації.
Нагадаємо, Ноттінгем Форест розпочав новий сезон АПЛ з перемоги над Брентфордом (3:1).