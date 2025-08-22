Павло Василенко

Цього літа один із ключових талантів Барселони міг перебратися до Англійської Прем’єр-ліги. За інформацією Sport.es, інтерес до Ферміна Лопеса проявляли Челсі та Манчестер Юнайтед, а один із клубів навіть був готовий заплатити за іспанця до 80 мільйонів євро.

Втім, наставник каталонців Хансі Флік наклав вето на трансфер. Німецький тренер вже не вперше зберігає важливого гравця у складі: торік він відмовився відпускати Еріка Гарсію, який згодом став одним із лідерів команди.

Цікавилися Лопесом і клуби із Саудівської Аравії, але цей напрямок футболіста не зацікавив. Сам Флік бачить у ньому стратегічного гравця на майбутнє.

У сезоні 2024/25 Фермін провів 46 офіційних матчів, забив 8 голів і віддав 10 асистів. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість складає 50 мільйонів євро, але для «Барселони» він коштує значно більше.