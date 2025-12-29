Мареска знайшов пояснення втраченій перемозі Челсі над Астон Віллою
Рідні стіни не допомогли зупинити бірмінгемців
41 хвилину тому
Головний тренер Челсі Енцо Мареска підбив підсумки матчу 18 туру АПЛ проти Астон Вілли (1:2). Його слова наводить Football.London.
Пропущений гол, безсумнівно, змінив динаміку гри. До цього ми, безсумнівно, контролювали гру. Ми мали забити 2 або 3 голи. А після пропущеного голу гра повністю змінилася. Ми маємо покращити те, як реагуємо після пропущеного голу, з точки зору досвіду.
До того, як ми пропустили гол, тобто протягом години, ми повністю контролювали гру. Це не вперше таке трапилося. І коли ми пропускаємо гол, навіть якщо ми виграємо, ми трохи боремося з управлінням грою. І це те, що нам, безсумнівно, потрібно покращити.
Нам потрібно знову зрозуміти, чому, коли ми пропускаємо гол, нам важко краще керувати грою. Знову ж таки, це може бути досвід, а може бути, що нам потрібно проаналізувати і зрозуміти це, - розповів Мареска.