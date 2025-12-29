Головний тренер Челсі Енцо Мареска підбив підсумки матчу 18 туру АПЛ проти Астон Вілли (1:2). Його слова наводить Football.London.

Пропущений гол, безсумнівно, змінив динаміку гри. До цього ми, безсумнівно, контролювали гру. Ми мали забити 2 або 3 голи. А після пропущеного голу гра повністю змінилася. Ми маємо покращити те, як реагуємо після пропущеного голу, з точки зору досвіду.

До того, як ми пропустили гол, тобто протягом години, ми повністю контролювали гру. Це не вперше таке трапилося. І коли ми пропускаємо гол, навіть якщо ми виграємо, ми трохи боремося з управлінням грою. І це те, що нам, безсумнівно, потрібно покращити.

Нам потрібно знову зрозуміти, чому, коли ми пропускаємо гол, нам важко краще керувати грою. Знову ж таки, це може бути досвід, а може бути, що нам потрібно проаналізувати і зрозуміти це, - розповів Мареска.