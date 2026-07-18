Павло Василенко

Відомий тренер Мирон Маркевич в інтерв’ю сайту Sport-express.ua висловився щодо головного претендента на «Золотий м'яч»-2026. На думку авторитетного українського фахівця, після півфіналів чемпіонату світу інтриги в боротьбі за найпрестижнішу індивідуальну футбольну нагороду практично не залишилося.

Маркевич переконаний, що вирішальним аргументом на користь Ліонеля Мессі став його яскравий виступ на мундіалі. Аргентинець проводить один із найкращих турнірів у кар'єрі та продовжує вести свою збірну до чемпіонського титулу.

«На чемпіонаті світу феєрить Мессі. Не варто щось вигадувати й фантазувати – Ліонелю мають вручити «Золотий м'яч» цього року», – заявив Маркевич.

Наразі капітан збірної Аргентини разом із французом Кіліаном Мбаппе очолює список найкращих бомбардирів чемпіонату світу-2026. Обидва футболісти забили по вісім м'ячів, однак Мессі ще має можливість збільшити свій доробок у фінальному матчі проти Іспанії.

Церемонія вручення «Золотого м'яча»-2026 відбудеться восени в Лондоні, де й стане відомим володар найпрестижнішої індивідуальної нагороди у світовому футболі.