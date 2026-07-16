Сергій Разумовський

Збірні Аргентини та Іспанії вперше в історії зіграють між собою у матчі плейоф чемпіонату світу. І станеться це одразу в головному поєдинку турніру — фіналі ЧС-2026.

Саме Аргентина та Іспанія визначать нового чемпіона світу. Обидві команди успішно подолали півфінальну стадію та вийшли до вирішального матчу мундіалю.

Аргентинці у півфіналі здобули перемогу над збірною Англії з рахунком 2:1. Іспанія, своєю чергою, впевнено пройшла Францію, обігравши суперника 2:0. Таким чином, у фіналі зійдуться дві збірні, які раніше жодного разу не перетиналися у плейоф чемпіонатів світу.

Загалом на Мундіалях Аргентина та Іспанія зустрічалися лише одного разу. Це сталося ще на чемпіонаті світу 1966 року під час групового етапу. Тоді перемогу святкувала збірна Аргентини, яка обіграла Іспанію з рахунком 2:1.

Окрім офіційного матчу на ЧС-1966, команди неодноразово грали між собою у товариських поєдинках. Загалом Аргентина та Іспанія провели 13 таких зустрічей. У них перевага за іспанцями: шість перемог здобула Іспанія, п’ять разів вигравала Аргентина, ще два матчі завершилися внічию.

Фінальний матч чемпіонату світу-2026 відбудеться 19 липня на Мет-Лайф Стедіум в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі, США. Початок вирішальної зустрічі — о 22:00.

Нагадаємо, у півфіналі проти Англії нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі оформив асистентський дубль. Він оформлював результативні дії в кожному з семи матчів ЧС-2026, у яких брав участь.