Український тренер Мирон Маркевич в інтерв'ю сайту «Український футбол» висловився стосовно протистояння житомирського Полісся з італійською Фіорентиною у відборі Ліги конференцій.

«Чи є хоч якісь сподівання на успіх Полісся? Ну а чого ж нема. Ясно, що Фіорентина – то не Пакш, але треба виходити і грати, показати характер.

Тим паче у нас чемпіонат вже почався, Полісся перебуває у тонусі, а Фіорентина офіційних матчів ще не проводила. Звичайно, Поліссю буде непросто, але сподіватимемося, що все буде добре.

По-перше, повинна бути повна самовіддача, не робити помилки в обороні, як це було раніше, і шукати свої моменти. Поліссю треба побудувати гру на контратаках, але глибоко не сідати. Іншого варіанту я не бачу».