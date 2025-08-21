Маркевич оцінив шанси Полісся у матчі кваліфікації Ліги конференцій з Фіорентиною
Фахівець поділився своєю думкою
близько 1 години тому
Український тренер Мирон Маркевич в інтерв'ю сайту «Український футбол» висловився стосовно протистояння житомирського Полісся з італійською Фіорентиною у відборі Ліги конференцій.
«Чи є хоч якісь сподівання на успіх Полісся? Ну а чого ж нема. Ясно, що Фіорентина – то не Пакш, але треба виходити і грати, показати характер.
Тим паче у нас чемпіонат вже почався, Полісся перебуває у тонусі, а Фіорентина офіційних матчів ще не проводила. Звичайно, Поліссю буде непросто, але сподіватимемося, що все буде добре.
По-перше, повинна бути повна самовіддача, не робити помилки в обороні, як це було раніше, і шукати свої моменти. Поліссю треба побудувати гру на контратаках, але глибоко не сідати. Іншого варіанту я не бачу».
Матч Полісся – Фіорентина пройде сьогодні, початок – о 21:00 за київським часом.
У разі перемоги в протистоянні, підопічні Ротаня пройдуть до основного етапу Ліги конференцій.
