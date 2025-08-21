Полісся – Фіорентина. Де дивитися трансляцію матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій
Поєдинок пройде у Словаччині
близько 1 години тому
Фото - ФК Полісся
Сьогодні Полісся зіграє з італійською Фіорентиною. Перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій відбудеться на стадіоні «Futbal Tatran Aréna» (вміщує 6 500 глядачів) в словацькому місті Пряшев. Початок поєдинку о 21:00 за київським часом.
Де дивитися матч Полісся – Фіорентина
В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа Київстар ТБ без додаткової абонентської плати. Достатньо мати активну підписку на будь-який платний пакет сервісу.
Команда, яка програє протистояння за сумою двох ігор, залишить єврокубки.
