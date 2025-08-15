Нападник житомирського Полісся Олександр Філіппов прокоментував майбутнє протистояння з представником Серії А у кваліфікації Ліги конференцій. У четвертому раунді відбору українська команда зустрінеться з Фіорентиною.

Фіорентина – топкоманда. Певно, найсильніший клуб, який міг нам дістатися на цьому етапі. Але ми все одно виходитимемо з думками про свою гру та перемогу, як би це не звучало самовпевнено.

Попереду у нас ще важкий матч із ЛНЗ у чемпіонаті, а вже потім почнемо розбирати суперника в Лізі конференцій, – сказав Філіппов.