Філіппов: «Фіорентина – найсильніший суперник, який міг нам дістатися»
Полісся побереться за місце в основному раунді Ліги конференцій з італійським клубом
близько 1 години тому
Нападник житомирського Полісся Олександр Філіппов прокоментував майбутнє протистояння з представником Серії А у кваліфікації Ліги конференцій. У четвертому раунді відбору українська команда зустрінеться з Фіорентиною.
Фіорентина – топкоманда. Певно, найсильніший клуб, який міг нам дістатися на цьому етапі. Але ми все одно виходитимемо з думками про свою гру та перемогу, як би це не звучало самовпевнено.
Попереду у нас ще важкий матч із ЛНЗ у чемпіонаті, а вже потім почнемо розбирати суперника в Лізі конференцій, – сказав Філіппов.
Нагадаємо, у третьому турі УПЛ Полісся зустрінеться з черкаським ЛНЗ. Матч відбудеться в неділю, 17 серпня, початок о 18:00.