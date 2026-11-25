Відомий український тренер Мирон Маркевич в інтерв'ю Meta.ua оцінив шанси Шахтаря на перемогу над Фенербахче в п'ятому турі Ліги чемпіонів та дав кілька порад команді Арди Турана.

«Футболістам Фенербахче не можна давати вільно дихати, оскільки в його складі є гравці, здатні вирішити епізод. Це той самий Ромелу Лукаку.

«Гірникам» необхідно сидіти на нозі у суперника, не давати спокійно приймати м’яч і самим намагатися швидше діяти біля воріт турків. За таких обставин можна розраховувати на успіх.

В цьому лобовому поєдинку ставлю на важку, але перемогу Шахтаря. Рахунок? Це не має значення, важливо заробити три очки», – сказав Маркевич.