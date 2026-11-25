Маркевич розкрив рецепт перемоги Шахтаря над Фенербахче: «Не можна давати їм вільно дихати»
Досвідчений фахівець дав прогноз на поєдинок «гірників»
Відомий український тренер Мирон Маркевич в інтерв'ю Meta.ua оцінив шанси Шахтаря на перемогу над Фенербахче в п'ятому турі Ліги чемпіонів та дав кілька порад команді Арди Турана.
«Футболістам Фенербахче не можна давати вільно дихати, оскільки в його складі є гравці, здатні вирішити епізод. Це той самий Ромелу Лукаку.
«Гірникам» необхідно сидіти на нозі у суперника, не давати спокійно приймати м’яч і самим намагатися швидше діяти біля воріт турків. За таких обставин можна розраховувати на успіх.
В цьому лобовому поєдинку ставлю на важку, але перемогу Шахтаря. Рахунок? Це не має значення, важливо заробити три очки», – сказав Маркевич.
Сьогодні Шахтар зустрінеться з Фенербахче в п'ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться на стадіоні «Стемфорд Бридж» в Лондоні та розпочнеться о 22:00.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Після чотирьох турів «гірники» посідають 24-е місце в загальній таблиці з чотирма очками, а Фенербахче йде 22-м, маючи п'ять балів.
- Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026