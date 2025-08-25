Український тренер Мирон Маркевич розповів про можливості та перспективи наставника житомирського Полісся Руслана Ротаня у сезоні 2025/26.

На думку експерта, житомирці не опиняться в трійці найкращих за підсумками цього сезону Української Прем'єр-ліги. Цитує Маркевича UA.Football.

«Напевно, треба час. В Олександрії Ротаню його дали – і він зробив команду. І це стосується теперішньої ситуації в ній. Так само в Поліссі. Зрозуміло, що треба багато чого міняти, і це помітно. Та як би там не було, а потрібно набратися терпіння. Керівництво повинне розуміти, що відразу все не робиться.

Високі завдання? Думаю, що ні. Ну, четверте-п’яте-шосте місце».