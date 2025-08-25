Маркевич розповів, на якому місці завершить Полісся сезон УПЛ
Відомий фахівець вважає, що команда Ротаня залишиться без медалей
44 хвилини тому
Український тренер Мирон Маркевич розповів про можливості та перспективи наставника житомирського Полісся Руслана Ротаня у сезоні 2025/26.
На думку експерта, житомирці не опиняться в трійці найкращих за підсумками цього сезону Української Прем'єр-ліги. Цитує Маркевича UA.Football.
«Напевно, треба час. В Олександрії Ротаню його дали – і він зробив команду. І це стосується теперішньої ситуації в ній. Так само в Поліссі. Зрозуміло, що треба багато чого міняти, і це помітно. Та як би там не було, а потрібно набратися терпіння. Керівництво повинне розуміти, що відразу все не робиться.
Високі завдання? Думаю, що ні. Ну, четверте-п’яте-шосте місце».
