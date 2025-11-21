Відомий український тренер Мирон Маркевич, який раніше очолював Дніпро, Металіст та збірну України, прокоментував жеребкування плей-оф відбору на ЧС-2026, де команда Сергія Реброва розпочне з матчу проти Швеції.

Маркевич зазначив, що не варто судити про шведів щодо їхніх слабких виступів у груповому етапі кваліфікації, де вони набрали лише два очки, оскільки у плей-оф це вже не має значення. Цитує Маркевича Meta.ua.

«Шанси є завжди. Так, у шведів є кому грати, тим більше, що цю збірну очолив сильний англійський тренер Грем Поттер. Буде непросто, але у нас теж команда з ім'ям. Нехай Швеція нас боїться, а не ми їх. У процентному відношенні? 50 на 50. І тут справа в тому, що до гри ще багато часу. Шведи провалили відбірний турнір, але, впевнений, навесні це буде інша команда, сильніша. На мій погляд, Швеція точно не слабша за Ісландію, з якою ми грали у відбірному циклі. На цій стадії змагань немає аутсайдерів».

Півфінальний поєдинок Україна – Швеція відбудеться 26 березня 2026 року, а фінал плей-оф заплановано на 31 березня.