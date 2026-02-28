Маркевич відреагував на жереб для Шахтаря в Лізі конференцій
Команда Турана зустрінеться з чемпіоном Польщі
близько 14 годин тому
Мирон Маркевич / Фото - Карпати Львів
Екстренер збірної України Мирон Маркевич прокоментував жереб для Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Його слова наводить Sport-Express.
Шахтар має проходити в чвертьфінал. У них команда сильніша, ніж в Леха. Треба буде просто реалізувати свою перевагу. З такою сіткою Шахтарю варто задуматись, щоб дійти до фіналу. Як воно вийде - це вже інше питання., - розповів Маркевич.
Легенда Шахтаря оцінив шанси на прохід Леха в Лізі конференцій.