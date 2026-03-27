Маркевич закликав підіймати рівень українського футболу після вильоту з відбору на ЧС-2026
Синьо-жовті програли з рахунком 1:3
22 хвилини тому
Заслужений тренер України Мирон Маркевич поділився враженнями від виступу національної команди у півфіналі плей-оф кваліфікації ЧС-2026. Слова наводить Sport.ua.
Головною причиною невдачі збірної України Маркевич назвав провальну гру в захисній ланці.
Не хочеться заглиблюватися в усі проблеми, але такий підсумок гри зі Швецією зумовлений вкрай поганою грою в обороні. З таким захистом нема чого робити на чемпіонаті світу. Звичайно, зараз на емоціях можна повісити всіх собак на одного. Але я вважаю, що наша оборона в комплексі не впоралася зі своїми обов'язками. Такий нині рівень нашого футболу. Якось треба його підіймати, думати над цим питанням.
Наступний матч для синьо-жовтих буде товариським — Україна зустрінеться з Албанією. Він відбудеться 31 березня у Валенсії на стадіоні Сьютат-де-Валенсія.
