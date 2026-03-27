Визначились усі пари фінального раунду плей-оф чемпіонату світу-2026
Італія на виізді зіграє проти боснійців, шведи вдома приймуть Польщу
Стали відомі усі фіналісти стиків чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Пропонуємо ознайомитись з парами фіналу плей-офф відбору ЧС-2026.
ЧС-2026, пари фіналу плей-офф відбору:
Чехія – Данія;
Косово – Туреччина;
Боснія та Герцеговина – Італія;
Швеція – Польща.
Матчі відбудуться 31 березня.
Чемпіонат світу стартує 11 червня та завершиться 19 липня.
В турнірі вперше візьмуть участь 48 команд, які гратимуть у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці.
Нагадаємо, Україна програла Швеції та вилетіла з відбору на ЧС-2026.
