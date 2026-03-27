Збірна України не пройшла жодного зі своїх шести плей-оф за вихід на чемпіонат світу
Синьо-жовті продовжили неприємну для себе традицію
близько 2 годин тому
Збірна України поступилася Швеції (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу-2026.
Для української національної команди це була 6-та спроба пробитися до фінальної частини ЧС через стикові матчі – і жодна з них не стала успішною.
У плей-оф кваліфікації ЧС-1998 Україна поступилася Хорватії – 0:2 (г), 1:1 (д).
На цій же стадії відбору ЧС-2002 програли Німеччині – 1:1 (д), 1:4 (г).
У стикових іграх кваліфікації ЧС-2010 далі пройшла Греція – 0:0 (г), 0:1 (д).
У плей-оф відбору ЧС-2014 за сумою двох матчів перемогла Франція – 2:0 (д), 0:3 (г).
У кваліфікації ЧС-2022 плей-оф вперше був двораундовим. У півфіналі Україна перемогла в гостях Шотландію (3:1), але в фіналі також на виїзді поступилася Уельсу (0:1).
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04