Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес відповів на запитання журналістів на пресконференції перед другим матчем третього раунду кваліфікації Ліги Європи з Панатінаїкосом.

«Ми дуже інтенсивно тренувалися в цей період. Вважаю, виконали всі завдання та вимоги Містера. Це був доволі тривалий тиждень, коли ми і тренувалися, і грали у внутрішньому чемпіонаті. І я вірю, що ми маємо всі можливості пройти далі. Якщо Бог захоче, ми обов’язково це зробимо. Я впевнений, що в нас немає нестачі ані енергії, ані бажання. І ми зробимо все, що в наших силах, аби досягти цієї мети.

Дуже сподіваюся, що ми зможемо вирішити все в основний час і, звичайно, на нашу користь. Усе в наших руках, як я вже зазначав. Якщо Бог дозволить нам пройти далі та грати в наступному раунді, я буду дуже радий здобути перемогу якомога раніше. Але, перш за все, наша головна мета – вийти до плейоф Ліги Європи. І я можу запевнити вас, що з мого боку та з боку команди буде зроблено все можливе для досягнення цієї мети», – цитує Марлона клубна пресслужба.