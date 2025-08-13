Марлон Гомес: «Маємо всі можливості пройти Панатінаїкос»
Бразилець поділився очікування від найближчого поєдинку
39 хвилин тому
Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес відповів на запитання журналістів на пресконференції перед другим матчем третього раунду кваліфікації Ліги Європи з Панатінаїкосом.
«Ми дуже інтенсивно тренувалися в цей період. Вважаю, виконали всі завдання та вимоги Містера. Це був доволі тривалий тиждень, коли ми і тренувалися, і грали у внутрішньому чемпіонаті. І я вірю, що ми маємо всі можливості пройти далі. Якщо Бог захоче, ми обов’язково це зробимо. Я впевнений, що в нас немає нестачі ані енергії, ані бажання. І ми зробимо все, що в наших силах, аби досягти цієї мети.
Дуже сподіваюся, що ми зможемо вирішити все в основний час і, звичайно, на нашу користь. Усе в наших руках, як я вже зазначав. Якщо Бог дозволить нам пройти далі та грати в наступному раунді, я буду дуже радий здобути перемогу якомога раніше. Але, перш за все, наша головна мета – вийти до плейоф Ліги Європи. І я можу запевнити вас, що з мого боку та з боку команди буде зроблено все можливе для досягнення цієї мети», – цитує Марлона клубна пресслужба.
Поєдинок-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Шахтар – Панатінаїкос буде зіграно завтра, 14 серпня. Початок гри о 21:00 за київським часом.
Перший матч у Греції завершився внічию з рахунком 0:0.
У раунді плейоф ЛЄ переможець пари Шахтар/Панатінаїкос зіграє проти турецького Самсунспора.