Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран про грецький Панатінаїкосом, з яким його команда зіграє у матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Турецького фахівця цитує видання Террікон.

«Передусім, Панатінаїкос – команда з величезним футбольним досвідом. Це стосується як якості їхніх гравців, так і культури самого клубу. У їхньому складі багато досвідчених футболістів. Вони грають в особливій манері, яку я дуже поважаю – особливо в плані переходів і стандартів. І роблять це справді добре.

Ми повинні бути до цього готові. У своїй кар’єрі мені не раз доводилося зустрічатися з такими командами – я і програвав, і перемагав у них. Тож я добре розумію, з чим ми стикнемося. Впевнений, вони діятимуть агресивніше, тому що їм теж потрібна перемога. Але ми готові до всіх їхніх планів - і ми ні кроку не відступимо».