Павло Василенко

Королівська марокканська федерація футболу відреагувала на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який повернув Сенегалу титул чемпіона Кубка африканських націй 2025 року. Марокканська сторона висловила невдоволення вердиктом і заявила, що має намір використати всі доступні юридичні засоби для його оскарження.

Зокрема, федерація поставила під сумнів неупередженість розгляду справи. За твердженням марокканців, німецький арбітр Ульріх Хаас, який входив до складу колегії CAS, контактував із президентом Федерації футболу Сенегалу Абдулаєм Фаллом за 48 годин до ухвалення рішення. У Марокко вважають, що цей епізод міг поставити під сумнів довіру до арбітражної процедури.