Марокко не змирилося з рішенням CAS щодо Кубка африканських націй
Федерація готує юридичну відповідь
Королівська марокканська федерація футболу відреагувала на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який повернув Сенегалу титул чемпіона Кубка африканських націй 2025 року. Марокканська сторона висловила невдоволення вердиктом і заявила, що має намір використати всі доступні юридичні засоби для його оскарження.
Зокрема, федерація поставила під сумнів неупередженість розгляду справи. За твердженням марокканців, німецький арбітр Ульріх Хаас, який входив до складу колегії CAS, контактував із президентом Федерації футболу Сенегалу Абдулаєм Фаллом за 48 годин до ухвалення рішення. У Марокко вважають, що цей епізод міг поставити під сумнів довіру до арбітражної процедури.
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Також марокканська сторона не погоджується з трактуванням ситуації, коли сенегальські футболісти залишили поле під час фіналу. Федерація стверджує, що CAS не врахував положення IFAB та ФІФА щодо самовільного залишення поля гравцями й передбачених за це дисциплінарних санкцій.
Нагадаємо, CAS відновив початковий результат фіналу – перемогу Сенегалу з рахунком 1:0 у додатковий час.
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