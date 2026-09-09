Тепер у марокканському таборі спалахнув серйозний конфлікт. Один із головних героїв того мундіалю Софьян Амрабат оголосив про призупинення виступів за національну команду.

Майже чотири роки минуло від чемпіонату світу в Катарі, де збірна Марокко стала головною сенсацією турніру. Африканська команда посіла історичне четверте місце, підкоривши вболівальників усього світу.

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Досвідчений півзахисник заявив, що не буде грати за Марокко, доки команду очолює Мохамед Уахбі. При цьому Амрабат наголосив, що його рішення не є остаточним завершенням міжнародної кар'єри. Він залишає можливість повернутися до збірної в майбутньому.

«Це було надзвичайно складне рішення, але я не відчуваю, що можу продовжувати представляти збірну під керівництвом нинішнього тренера», – заявив футболіст.

Амрабат не став розкривати конкретні причини свого рішення. За його словами, з поваги до національної команди та всіх причетних він воліє залишити їх у таємниці.

Водночас півзахисник вирішив завчасно повідомити вболівальників про свою позицію, щоб вони знали, що найближчим часом його не буде у складі збірної.

Таким чином, один із найвідоміших гравців історичного марокканського походу на чемпіонаті світу взяв паузу у виступах за національну команду. При цьому двері для майбутнього повернення Амрабат остаточно не закрив.