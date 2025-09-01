Захисник Інтера та збірної Франції Бенжамен Павар наступний сезон проведе у французькій Лізі 1. Він приєднався до Марселя на правах оренди, повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Угода між клубами передбачає опцію викупу контракту за 15 мільйонів євро. Павар перейшов до Інтера у 2023 році з Баварії.

Минулого сезону 29-річний футболіст відіграв 38 матчів у всіх турнірах, де відзначився одним голом та однією результативною передачею. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Марселя мав перейти український захисник Олександр Зінченко.