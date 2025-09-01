Французький форвард Парі Сен-Жермен Рандаль Коло Муані у другій половині минулого сезону успішно проявив себе у складі туринського Ювентуса. Після цього керівництво намагалося повернути форварда, проте домовитися з чемпіонами Франції так і не вдалося.

При цьому 26-річний гравець не має наміру залишатися в Парижі і в останній день трансферного вікна готовий розглядати всі варіанти, які надходять на його адресу. Лондонський Тоттенхем діяв оперативно і відразу зробив запит і клубу, і самому футболісту щодо можливого переходу.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Муані вже дав згоду на трансфер і досяг домовленості щодо умов майбутнього контракту.

Наразі залишається питання переговорів між клубами. ПСЖ готовий піти на чергову оренду, але із обов'язковим викупом. За тимчасову угоду шпорам доведеться заплатити 5 мільйонів євро, а остаточна сума викупу становитиме близько 55 мільйонів. За півроку, проведені в Ювентусі, Коло Муані забив 10 м'ячів у 22 поєдинках.

Раніше повідомлялося, що Ювентус готовий віддати 55 мільйонів євро за форварда ПСЖ.