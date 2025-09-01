Захисник збірної України Олександр Зінченко з великою ймовірністю проведе новий сезон у лондонському Арсеналі. Про це повідомляє Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що футболіст може перейти до Марселя, однак цей трансфер не відбудеться. Клуби мали перемовини, проте вони не завершилися укладенням угоди.

Інтерес до українця проявляють і турецькі команди, адже трансферне вікно у Туреччині триватиме до 11 вересня. Це залишає певні можливості для розвитку ситуації.

У минулому сезоні Зінченко провів 23 матчі у всіх турнірах, де забив один гол та віддав одну результативну передачу.