Артета пояснив власну версію інциденту з Мартінеллі у матчі Арсенал - Ліверпуль
Бразилець не робив це навмисно
близько 1 години тому
Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про резонансний епізод у матчі 21 турі АПЛ проти Ліверпуля (0:0). Його слова наводить BBC.
У компенсований до другого тайму час вінгер канонірів Габріел Мартінеллі намагався виштовхнути за межі поля захисника червоних Конора Бредлі, який лежав на газоні після отриманої травми.
Мартінеллі, напевно, не розумів, що Бредлі травмований, тому що я знаю Габі - він не хотів зробити нічого поганого, - розповвів Артета.
Раніше свою оцінку епізоду висловив наставник Ліверпуля Арне Слот.
