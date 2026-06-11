Сергій Разумовський

Олександрія офіційно повідомила про завершення співпраці одразу з двома футболістами — португальським захисником Мігелем Кампушем та українським півзахисником Дмитром Мишньовим. Про кадрові зміни клуб оголосив через свою пресслужбу.

Як зазначається в офіційному повідомленні, Олександрія та обидва гравці ухвалили рішення не продовжувати контракти, які діяли до 30 червня 2026 року. Після завершення співпраці і Кампуш, і Мишньов отримали статус вільних агентів та тепер можуть самостійно шукати нові варіанти для продовження кар’єри.

Обидва футболісти були частиною команди, яка досягла історичного результату в сезоні-2024/25. Тоді Олександрія здобула срібні нагороди чемпіонату України.

Мігель Кампуш провів у складі Олександрії півтора року. Свій дебют за команду він оформив 26 лютого 2024 року в домашньому матчі чемпіонату України проти Шахтаря, який завершився без забитих м’ячів. За час виступів в українській Прем’єр-лізі португалець провів 61 матч і відзначився шістьма голами, що є солідним показником для футболіста оборонного плану. Крім того, Кампуш також зіграв по два поєдинки у Кубку України, Лізі конференцій та раунді плей-оф УПЛ.

Що стосується Дмитра Мишньова, то він приєднався до Олександрії влітку 2024 року. У складі «містян» 32-річний півзахисник провів 63 матчі та записав на свій рахунок два забиті м’ячі. До переходу в Олександрію Мишньов був добре відомий за виступами у складі Маріуполя та Зорі.

Нагадаємо, Олександрія визначилася з головним тренером після вильоту в Першу лігу.